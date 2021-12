Wenn kein Wunder geschieht, dürfte es ein Kaltstart in die Krise werden. Für die frustrierende Lage machen 49 Prozent der Bevölkerung die ausscheidende Merkel-Regierung von Union und SPD verantwortlich. 29 Prozent geben die Schuld den Bundesländern. Und zehn Prozent sehen SPD, Grüne und FDP schon heute in der Mitverantwortung.



Der Grund dafür: Die Aufhebung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ durch die Ampel-Parteien war ein großer Fehler, weil davon ein falsches Signal ausging. Natürlich stört die Pandemie die inszenierte „Aufbruchstimmung“ und die Ausrufung einer vermeintlichen „gesellschaftliche Modernisierung“.



Die Leute wollen aber kein Politik-Marketing. Sie wollen vernünftig regiert werden. Gerade jetzt. Doch sie müssen den Eindruck haben, dass parteiliche Befindlichkeiten wichtiger sind als das Eindämmen des Virus.



Die SPD ist nicht in der Lage, eine Gesundheitsministerin zu benennen, weil aus Proporzgründen eine Frau aus dem Osten ideal wäre. Allerdings ist Petra Köpping Sozialministerin in Sachsen, einem Bundesland mit besonders schlechten Corona-Zahlen. Obendrein lässt sich die SPD eine „Karl Lauterbach muss Minister werden“-Kampagne aufdrängen, wo doch jeder in der Partei weiß, dass Lauterbach kein Ministerium leiten könnte.



Und während die Grünen vor allem damit beschäftigt sind, ihr Personaltableau dem zwanghaften Ausgleich zwischen Frauen und Männern, Realos und Fundis, Ossis und Wessis anzupassen, legt die FDP eine beachtliche Kehrtwende bei der Impfpflicht hin, die man den Liberalen so nicht zugetraut hätte.