Kein Knaller

Böller können brandgefährlich sein – zumal, wenn neben Schwarzpulver auch noch Alkohol und Testosteron im Spiel sind. Verbotszonen an besonders belebten Orten wie dem Bielefelder Amüsierviertel am Bahnhof sind also tatsächlich sinnvoll und unstrittig. Sie sollten von mehr Kommunen als bislang genutzt werden.

Von Andreas Kolesch