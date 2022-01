Kein Widerspruch

Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) uns vor „schweren Wochen“ sieht, während Virologe Christian Drosten die Omikron-Variante als „Chance“ in der Pandemie beschreibt, klingt das wie ein Widerspruch. Doch der vermeintliche Streit der Corona-Experten ist gar keiner. Einmal mehr kommt es darauf an, mehr zu lesen als Überschriften und Schlagworte.



Beide Epidemiologen beschreiben nämlich das gleiche Phänomen – nur mit einer sehr unterschiedlichen zeitlichen Perspektive. Und aus einer grundverschiedenen Motivation heraus. So fürchtet der Politiker Lauterbach nichts mehr als zu große Sorglosigkeit in der Bevölkerung angesichts des gegenwärtigen Erkenntnisstandes, dass Corona in der Omi­kron-Variante zwar sehr viel ansteckender ist als in der Delta-Variante, aber in den meisten Fällen eben längst nicht so gefährlich verläuft. Der Wissenschaftler Drosten hingegen sieht in die fernere Zukunft und macht klar, dass er vom Dauerimpfen im Halbjahresrhythmus nicht viel hält. Irgendwann werde sich wohl jeder mit Corona infizieren müssen.



Doch Drosten will dem Virus keinesfalls freien Lauf lassen – und ist damit ganz bei Lauterbach. Denn für ei­ne natürliche Durchseuchung gibt es in Deutschland immer noch zu viele Ungeimpfte, allein noch mehr als zwei Millionen aus der Hochrisikogruppe der über 60-Jährigen. Und auf den Intensivstationen landen zumeist Ungeimpfte, viele davon über 60 Jahre. Heißt im Klartext: Für Entwarnung gibt es keinen Anlass – leider. Noch ist der Weg zur endemischen Lage weit – und nun könnte er noch einmal besonders beschwerlich werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen