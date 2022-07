Ganz schön scheinheilig

Allein 2021 haben in Deutschland 280.000 Menschen der evangelischen Kirche den Rücken gekehrt. Ob es in dieser Krise für die Protestanten hilfreich war, für Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt in der Sylter Kirche St. Severin einen Traugottesdienst zu feiern?

Von Christian Althoff