Vor dem Abhängen des umstrittenen Großbanners "People's Justice" des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi auf dem Friedrichsplatz können Schaulustige am 21. Juni einen letzten Blick auf das Werk werfen. Die heftig kritisierte Installation auf der documenta fifteen in Kassel wurde am Vortag verhüllt. Nach öffentlicher Kritik wegen des als antisemitisch kritisierten Inhalts wurde das Kunstwerk entfernt.

Foto: Uwe Zucchi/dpa