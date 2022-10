Ohne Skrupel

Christian Lindner hat Recht: Gasgewinnung durch Fracking darf in Deutschland nicht länger ein Tabu sein – zumal das Verfahren heutzutage umweltschonender sein soll als früher. Jede heimische Energiequelle muss angesichts der Energiekrise ernsthaft geprüft werden.

Der Vorstoß des FDP-Chefs kommt allerdings reichlich spät. So hätte die FDP bereits in der schwarz-gelben Koalition in NRW die Fracking-Frage vorantreiben können. Doch auch der damalige FDP-Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart beließ es damals bei Appellen.