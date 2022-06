Wut im Bauch

Die NRW-Landesregierung hat die Corona-Schutzverordnung um zunächst eine Woche verlängert – und zugleich massive Kritik an der Bundesregierung geübt. Damit gilt in NRW bis zum 30. Juni eine Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in Flugzeugen, in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini