Russland ruft die Teilmobilmachung aus und 300.000 Reservisten an die Waffen. Zugleich soll es Referenden in den besetzten ukrainischen Gebieten geben – eine reine Inszenierung. Nimmt man die Drohungen in Richtung Westen dazu, lässt all das nur einen Schluss zu: Das Putin-Lager gerät zunehmend in Panik, und nach russischem Plan läuft in diesem Krieg längst nichts mehr.

Von Ulrich Windolph