Auch wenn der Krieg in der Ukraine, der Rohstoffmangel und die Lockdown-Maßnahmen in China derzeit die Welt in Atem halten – es gibt ein weiteres nicht zu unterschätzendes Problem, an das wir uns beinahe schon gewöhnt haben: den Fachkräftemangel. Das ist keineswegs banal! Der Fachkräftemangel lähmt unsere Wirtschaft wie schleichendes Gift.

Von Paul Edgar Fels