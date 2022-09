Eine Frage der Moral

Mit einer Mischung aus Respekt und Erstaunen blickt die Welt auf die Ukraine. Der vermeintlich so viel schwächere Nachbar ist mit seiner Gegenoffensive in der Lage, den russischen Aggressor in der Region Charkiw zurückzudrängen. Das ist militärisch wie psychologisch ein großer Erfolg. Seht, wozu wir in der Lage sind! Das stärkt die Moral der eigenen Truppe und zeigt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abermals, welch verheerende Entscheidung er getroffen hat.

Von Andreas Kolesch