Jetzt mal nicht durchdrehen! Nur weil Will Smith seine an krankhaftem Haarausfall leidende Frau handgreiflich gegen einen Spruch über ihre unfreiwillige Nicht-Frisur verteidigt hat, geraten nicht alle Komiker dieser Welt in Lebensgefahr.

Jada Pinkett und Will Smith sind seit 1997 verheiratet. Dass die Ehe nicht immer reibungslos verlief, darüber hat der Hollywood-Star schon mehrfach in Interviews gesprochen. Will Smith hat sich falsch verhalten, aber eben aus seiner Sicht in diesem Moment emotional richtig.