Ein Gasspeicher in Sachsen-Anhalt.

Niemand sollte sich es etwas vormachen: Die größten Belastungen stehen Privathaushalten und Unternehmen in Deutschland erst noch bevor – und zwar sowohl mit Blick auf die explodierenden Energiekosten als auch was das Thema Energiesparen angeht. Und selbst wenn es wider Erwarten gelingen sollte, die Speicher bis zum 1. November zu 95 Prozent zu befüllen, reicht das nicht, um sorgenfrei in den Winter zu gehen. Von weiteren Risiken wie möglichen Cyber-Attacken auf zentrale Elemente der Energie-Infrastruktur ganz zu schweigen.