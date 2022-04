Kommentar zum Start der SPD in die heiße Phase des Wahlkampfes in NRW

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty will am 15. Mai die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewinnen und neuer Ministerpräsident werden. An Unterstützung aus den eigenen Reihen mangelt es dem 53-Jährigen nicht – doch das allein wird für den Machtwechsel an Rhein und Weser kaum reichen.

Ein Kommentar von Ulrich Windolph