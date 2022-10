Als die Grünen sich Mitte November 2019 zu ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld trafen, konnte der Beifall für die zwar nicht körperlich anwesende, aber in den Reden allgegenwärtige Greta Thunberg gar nicht groß genug sein. Fiel der Name, gab es Applaus. Spätestens in dieser Woche hat sich der grüne Blick auf die Klimaschutz-Ikone verändert.

Von Andreas Schnadwinkel