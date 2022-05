Kreative Buchführung

Klar: Den größten Anteil an der Verteuerung haben nicht die beanstandeten Berechnungsverfahren, sondern die immer höheren Umweltstandards. Um einen uralten Waschmittel-Werbespruch zu verballhornen: Das, was aus unseren Kläranlagen in die Flüsse und damit ins Meer geleitet wird, soll heute nicht nur sauber sein, sondern rein. Und das ist angesichts der sich ausbreitenden Verschmutzung der Abwässer etwa mit Hormonen und Medikamentenrückständen keine leichte Aufgabe. Ganz zu schweigen von der – ökologisch gewiss sinnvollen – Eindämmung der Klärschlammverwertung auf Ackerflächen, wodurch weitere Kosten entstehen. Zudem erfordert die zunehmende Häufung von Unwettern und Wolkenbrüchen massive Kanalausbauten.

