Krieg in Europa: David gegen Goliath

Ein ukrainischer Soldat geht an einem Gebäude vorbei, das von einer großkalibrigen Mörsergranate in der Region Luhansk getroffen wurde. In der Nacht zu Donnerstag hat Russland eine Invasion in die Ukraine begonnen.

Das russische Militär bombardiert überall im Land Luftwaffenstützpunkte; der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Kriegszustand ausgerufen. David gegen Goliath: Die Ukraine hat gegen den übermächtigen Aggressor keine Chance.

Krieg in Europa: Was treibt Putin an? Die Osterweiterung der Nato ist nur ein Vorwand. Im Kern träumt der russische Staatschef den neuen Traum vom alten Glanz Russlands. Das ist Großmachtsgebaren in Reinform. Dafür hat er in den vergangenen Jahren vieles getan. So wie der Westen leider auch. Die USA haben sich von ihrer Weltmachtrolle verabschiedet – Russland ist in diese Lücke gestoßen. Sei es in Nah- oder Fernost, sei es in Afrika. Russland ist ebenso wie China präsent.

Putin nimmt Europa nicht ernst

Und Europa? Wird von Putin und seiner Entourage nicht ernst genommen. Weil es seine Rolle, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch in der ersten Welt-Liga mitzuspielen, nicht annimmt. 5000 Helme als deutsches Angebot ans ukrainische Militär sind auch hier ein sinnfälliges Beispiel. Und absolut lächerlich.

Immerhin steht der Westen diesmal geschlossen. Die ersten Sanktionen gegen Russland sind beschlossen – und werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Weitere Strafmaßnahmen folgen hoffentlich schnell. Eine Frage, die sich in der aktuellen Situation vor allem Deutschland erneut stellen muss, ist die nach Waffenlieferungen. Die USA, Frankreich, Großbritannien, die baltischen Staaten, Polen: Sie allen unterstützen die Ukraine richtigerweise mit militärischem Material. Im Angesicht des laufenden Angriffs muss sich Deutschland hier neu positionieren. Und zwar schnell.

Denn: Putin träumt in seiner Hybris von einer postwestlichen Weltordnung russischer Prägung. Der Angriff auf die Ukraine macht seine Skrupellosigkeit einmal mehr deutlich. Letztlich geht es für den Westen nicht mehr nur um die Ukraine, sondern darum, die früheren Ostblock-Staaten, die nun auf der Seite des Westens stehen, vor dem russischen Aggressor zur schützen – und womöglich auch darum, die bestehende Ordnung im übrigen Europa zu bewahren.