Kühle Kalkulationen

Kommentar zum Aufmarsch russischer Truppen an der Ukraine

Ein ukrainischer Soldat befindet sich in einer Kampfstellungen an der Grenze zum pro-russischen Separatistengebiet.

Konkret heißt das: Der Westen würde auf eine russische Invasion zwar nicht mit einem Militäreinsatz reagieren, sehr wohl aber mit Waffenlieferungen an die Ukraine und mit deutlich verschärften Sanktionen. Doch reicht das aus, um Wladimir Putin abzuschrecken?

Der russische Präsident ist als kühl kalkulierender Stratege bekannt. Im Kreml dürften längst diverse Kosten-Nutzen-Rechnungen auf dem Tisch liegen. Dabei ist offensichtlich, dass der befürchtete „Generalangriff auf die Ukraine“ für Russland mit gigantischen Kosten verbunden wäre. Das beginnt mit Tod und Zerstörung in den eigenen Reihen. Denn trotz klarer militärischer Überlegenheit wären die russischen Verluste angesichts der gewachsenen Stärke der ukrainischen Streitkräfte enorm.

Hinzu käme ein fundamentaler, zu Putins Lebzeiten kaum mehr zu kittender Bruch mit dem Westen. Nicht nur Nord Stream 2 würde dann auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Vor allem stellt sich die Frage, was Russland in einer eroberten Ukraine eigentlich erreichen könnte. Das ganze Land zu annektieren, kann keine Option sein. Denn der Wille zur nationalen Unabhängigkeit ist zwischen Charkiw und Lwiw längst so stark, dass eine Besatzungsmacht dort auf Jahre hinaus mit Widerstand konfrontiert wäre.

Alternativ könnte sich der Kreml mit einer Annexion der südlichen Ukraine begnügen, um eine Landbrücke vom Donbass über das Krim-Hinterland bis in das prorussische Transnistrien in der Republik Moldau zu schaffen. Es bliebe eine stark geschwächte Rest-Ukraine zurück, ohne Zugang zum Schwarzen Meer. Das klingt – aus russischer Sicht – geostrategisch verlockend. Aber auch ein solcher Eroberungskrieg würde zum Bruch mit dem Westen führen.

Will Putin das wirklich, weil er sich auf einer großrussischen Mission wähnt oder sich bessere Popularitätswerte erhofft? Kaum. Der innenpolitische Nutzen würde den wirtschaftlichen und außenpolitischen Schaden niemals aufwiegen. Deshalb spricht viel dafür, dass der Truppenaufmarsch vor allem eine Drohgebärde ist. Frei nach der Devise: Schauen wir mal, was wir ohne Waffeneinsatz erreichen können. So ist es kaum ein Zufall, dass der Kreml auf einen Gipfel zwischen Putin und US-Präsident Joe Biden drängt.

Darüber hinaus soll sich der Nachbar aber auch nicht in ein vom Westen gesteuertes „Anti-Russland“ verwandeln. Gemeint ist damit eine politisch und wirtschaftlich stabilisierte und militärisch bis zur „Unangreifbarkeit“ aufgerüstete Ukraine, in der Moskau jeden Einfluss verlieren würde.