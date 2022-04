Kutschaty unter Zugzwang

Kommentar zum Start der SPD in die heiße Phase des Wahlkampfes in NRW

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty will am 15. Mai die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewinnen und neuer Ministerpräsident werden. An Unterstützung aus den eigenen Reihen mangelt es dem 53-Jährigen nicht – doch das allein wird für den Machtwechsel an Rhein und Weser kaum reichen. Der Sozialdemokrat ist unter Druck, denn er muss den bekannteren und im direkten Vergleich klar vorne liegenden Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) attackieren.

Von Ulrich Windolph