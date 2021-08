Längst überfällig

Beim Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan ist so viel falsch gelaufen, dass es für den Rücktritt dreier Bundesminister hätte reichen müssen. Auch Kanzlerin Angela Merkel machte in diesem Debakel eine denkbar schlechte Figur. Ihre Regierungserklärung war erschreckend kühl.

Ganz zu schweigen vom Versagen des US-Präsidenten Joe Biden, der die Allianz mit seinem überstürzten Vorgehen in allerhöchste Schwierigkeiten brachte und so den gesamten Westen blamierte. Hatte es die deutsche Politik noch dazu schon vor Wochen versäumt, die aus Afghanistan zurückkehrenden deutschen Soldatinnen und Soldaten angemessen zu begrüßen, musste man auch für die Rückkehr der deutschen Evakuierungsmission das Schlimmste befürchten. Doch immerhin: Am Freitag war der Empfang endlich so, wie es sich gehört. Der Respekt und der Dank, den Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) der Truppe persönlich aussprach, waren überfällig. Ihre Geste, Brigadegeneral Jens Arlt unverstellt und herzlich zu umarmen, beinahe eine kleine Wiedergutmachung nach all den politischen Pannen und Patzern.