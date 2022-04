Lauterbachs Niederlage

Fast hilflos wirken seine Appelle: Jetzt sollen die Menschen heilen, was die Politik nicht hinbekommen hat. Wenn am Sonntag beinahe alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, wird deutlich, dass sich SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit seinem Kurs nicht durchsetzen konnte. Dieser 2. April ist eine bittere Klatsche für Lauterbach, der mit so vielen Vorschusslorbeeren in sein Amt gestartet war.

Von Ulrich Windolph