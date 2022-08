Es ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat seine durch die Inflation bedingten Mehreinnahmen an seine gebeutelten Bürger zurückgibt. Lindners Vorstoß dürfte an den Partnern in der Ampel-Koalition ohnehin scheitern. SPD und Grüne können eine gleichmäßige Entlastung aller Steuerzahler sicher nicht akzeptieren. Nur die extremen Großverdiener auszuklammern, wie es der Lindner-Plan vorsieht, dürfte bei Rot und Grün wohl nicht als ausreichende soziale Komponente durchgehen. Auch die geringfügige Erhöhung des Kindergelds gleicht die hohe Belastung durch die Preissprünge an der Supermarkt- und der Tankstellenkasse sowie bei Heizöl und Gas bei Weitem nicht aus.

Die Grundidee des FDP-Chefs ist richtig: Die „kalte Progression“ muss gedämpft werden. Doch die Inflationslasten sollten – trotz der bisher schon gewährten Hilfen – durch deutlichere finanzielle Erleichterungen gemildert werden.