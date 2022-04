Merkels schweres Erbe

Die Pressekonferenz von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend reicht der CDU/CSU nicht. Sie will eine klare Antwort der Ampelkoalition, ob Deutschland denn nun bereit ist, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz will damit natürlich den Keil noch tiefer in das eh schon zerstrittene Bündnis aus SPD, Grünen und FDP treiben. Sein Kurs ist so richtig wie riskant – und zugleich eine stille Abrechnung mit 16 Jahren Russland-Politik der CDU-Kanzlerin Angela Merkel.

Von Ulrich Windolph