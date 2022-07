Moderne Leibeigenschaft

Man fasst sich an den Kopf: Da verschickt das Finanzamt Briefe mit Grundstücksdaten, die der Eigentümer anschließend online abtippen muss. Der Staat fragt also Informationen ab, die er längst kennt. Warum, bitteschön, sind die Angaben dann nicht wenigstens automatisch online hinterlegt? Warum ist das „Elster“-Portal gespickt mit bürokratischen Formulierungen, an denen selbst Gutwillige verzweifeln? Was, bitteschön, ist eine „Hauptfeststellung“, was eine „Artfortschreibung“? Begriffe, die man im Duden vergeblich sucht.

