Nancy Faeser macht den Röttgen

Einen neuen Job anstreben und den alten erst abgeben, wenn der Wechsel wirklich sicher ist? Was im normalen Berufsleben alltäglich ist, kann in der Politik schnell zu Turbulenzen führen. Erst recht, wenn es auch noch einen Rückfahrschein geben soll. Nancy Faeser ficht das alles nicht an. Die SPD-Frau will als Bundesinnenministerin am 8. Oktober die Landtagswahl in Hessen gewinnen und Ministerpräsidentin werden, Klappt das nicht, soll es einfach wie bisher in Berlin weitergehen.



Von

Ulrich Windolph