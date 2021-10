Noch nicht am Ende

Schluss, aus und vorbei: Am Ende ist es wohl auch eine Frage von Selbstachtung und Würde gewesen. Armin Laschet gibt als CDU-Vorsitzender auf. Aufgerieben zwischen persönlichen Fehlern sowie übelsten Intrigen und einer beispielloser Illoyalität in den eigenen Reihen erlöst Laschet sich selbst und macht den Weg frei.

Armin Laschet nach der Pressekonferenz, in dem er seinen Rückzug angekündigt hat.

Doch für wen? Für die Heckenschützen von Norbert Röttgen über Jens Spahn bis hin zu Friedrich Merz wird es jetzt Zeit, Farbe zu bekennen.

Und für was? Die CDU/CSU hat zuletzt lernen müssen, dass sie nicht nur Wahlen verlieren kann, sondern auch den Bezug zur Wirklichkeit im Jahr 2021. Entscheidungen in Parteigremien brauchen eine ausreichend breite Legitimation an der Basis.

So lautet die konkrete Frage, wie die Parteimitglieder bei der Suche eines Laschet-Nachfolgers eingebunden werden. Und mit welchem Kurs? Jagt man abermals dem vermeintlich goldenen Schatz des Konservativen nach oder bleibt man in der Mitte – und damit genau da, wo Laschet als Parteichef unbezweifelbar stand?

Als Spitzenkandidat hat Laschet sehr viel falsch gemacht. Kanzlerformat konnte er für die Mehrzahl der Deutschen zu keinem Zeitpunkt seiner verunglückten Kampagne unter Beweis stellen. Zugleich musste er ein unvorstellbares Maß an Häme und Demütigungen ertragen. Demontage und Destruktion: Die sind nun für ihn vorbei – ein Glück für Laschet, auch wenn es geraume Zeit dauern dürfte, bis er selbst das so sehen kann.

Für die CDU aber gehen die Probleme nun erst richtig los, denn der Sündenbock ist jetzt weg. Und es dürfte nicht lange dauern, bis die Erkenntnis reift, dass die Schwierigkeiten weit tiefer gründen als in der Person des Vorsitzenden allein.

Sollte die Union hingegen glauben, dass es mit einem neuen CDU-Chef und einem Ersatz-Kanzlerkandidaten Markus Söder nun doch noch ruckzuck für eine Jamaika-Koalition reicht, wäre das bloß ein weiterer Beleg für ihren desolaten Zustand.