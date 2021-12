Nun soll Friedrich Merz die CDU retten

Nun also doch: Im dritten Versuch wird Friedrich Merz CDU-Vorsitzender. Der Sauerländer lässt das Trauma zwei­er knapper Niederlagen hinter sich, und dieses Mal fällt sein Sieg sehr klar aus. 62,1 Prozent schon im ersten Wahlgang bei einer Beteiligung von zwei Dritteln der Mitglieder sind ein starkes Votum, das beim nicht uneitlen Merz für Genugtuung sorgen dürfte. Schließlich hatte er sich stets als Favorit der Basis gesehen.



Zugleich macht das Ergebnis deutlich, wie groß die Erwartungshaltung an ihn ist. Ein 66-Jähriger als letzte Zukunftshoffnung der CDU? Dass Merz in seinen kurzen Dankesworten sagte, er sehe „das Konrad-Adenauer-Haus seit drei Jahren im Ausnahmezustand“, spricht Bände, und es ist keineswegs übertrieben. Erst scheiterte Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Armin Laschet. Und nun ist die CDU nach der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel plötzlich in der Opposition. Auf Merz, der seine Partei jüngst noch als „denkfaul“ bezeichnet hatte, wartet eine Herkulesaufgabe. Seine Fähigkeit zur Teamarbeit muss er dabei erst noch beweisen. Und auch, wie ernst er es mit dem neuen Fokus aufs Soziale tatsächlich meint.

