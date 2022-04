Plumpe Drohung

Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnt vor einem Dritten Weltkrieg? Nein, er droht dem Westen sogar ziemlich plump damit. In einem Interview des russischen Fernsehens betonte Lawrow, dass er Waffenlieferungen der Nato an die Ukraine als berechtigte Angriffsziele betrachtet.

Wörtlich sagte er: „Wenn die Nato über einen Stellvertreter de facto in einen Krieg mit Russland tritt und diesen Stellvertreter bewaffnet, dann tut man im Krieg, was man im Krieg tun muss.“ Stellt sich die Frage, was der Westen und was Deutschland nun tun sollten.