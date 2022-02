Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar lag gerade einmal fünf Tage zurück, da veröffentlichte „Amnesty International“ in London einen Bericht über Israel. Der behauptete Vorwurf: Der jüdische Staat übe „Apartheid“ aus gegenüber seiner arabischen Bevölkerung mit israelischem Pass (etwa 20 Prozent der Einwohner) und den Palästinensern im besetzten Westjordanland.

Klar ist: Israels Regierungen müssen für Besetzung und Siedlungsbau im Westjordanland kritisiert werden dürfen; und die Europäische Union (EU) darf auch ihren Glauben an eine Zwei-Staaten-Lösung weiter verfolgen. Aber es ist, wie die linke Zeitung „taz“ am Wochenende so treffend schrieb, zur „politischen Mode“ geworden, Stimmung gegen Israel zu machen – und damit gegen Juden. Semantische Versuche, dies voneinander zu trennen, sind zum Scheitern verurteilt, weil Israel als jüdischer Staat gegründet und verfasst worden ist. Nach der Shoa sollte es auf der Welt einen Ort geben, an dem Juden in Frieden und Sicherheit leben können. Das können sie seit 1948 nicht.