Provokateur Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin bleibt der Münchner Sicherheitskonferenz fern, stattdessen starten unter seiner Aufsicht neue russische Tests mit Trägerraketen für Atomwaffen. Der Kreml-Herrscher Zar übt die perfekte Provokation – und wir Deutsche reagieren mitunter reichlich naiv. Überhaupt tut in der Ukraine-Krise dringend mehr Realismus Not.

Fangen wir mit dem Positiven an: Der Bundeskanzler hat die Frage „Wo ist Olaf?“ in dieser Woche eindrucksvoll beantwortet. Sein Auftritt im Kreml war souverän. Scholz hat unmissverständlich klar gemacht, wo Deutschland in der Ukraine-Krise steht. Er nahm so den Ton auf, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach seiner Wiederwahl in ei­ner beeindruckenden Rede – wohl seiner besten als Staatsoberhaupt – gesetzt hatte. Gut so!