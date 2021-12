Respekt - und: Danke!

16 Jahre hat die Kanzlerin das Land regiert – vier Legislaturperioden mit so großen Krisen, dass es locker für die doppelte Amtszeit gereicht hätte. Doch auch in ihrer letzten kurzen Ansprache blieb sich die ewige Kanzlerin treu.

Angela Merkel sprach nüchtern und betont sachorientiert, trat gewohnt bescheiden und ohne jedes Pathos auf. Viel wichtiger war ihr der Dank an all ihre Unterstützerinnen und Un­ter­stützer – und an die Bürgerinnen und Bürger, die ihr die Geschicke des Landes so lange anvertraut hatten. Ei­ne schöne, eine immens wichtige Geste – gerade in dieser schweren Zeit. Oder eben: typisch Merkel!



Und genau darum ist an dieser Stelle der Dank in umgekehrter Richtung so wichtig – über alle Fehler und Schwächen, über jeden Streit in der Sache hinweg. Angela Mer­kel hat die Bundesrepublik über 16 Jahre im Inland wie im Ausland würdig vertreten. Hat Deutschland und die Deutschen geprägt wie das Bild von Deutschland in aller Welt. Das verdient großen Respekt und ehrliche Anerkennung!