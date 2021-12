Riesenjob für Baerbock

Tag zwei der neuen Außenministerin Annalena Baerbock. Europa soll ein großes Thema ihrer Zeit als deutsche Chef-Diplomatin werden. Baerbock will ein starkes Europa, ein Kraftzentrum, das mit den Welt- und Großmächten einigermaßen auf Augenhöhe ist.

Ein Europa, das gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme sprechen soll. Europäische China-Politik, europäische Russland-Politik, vielleicht auch europäische Energiepolitik, aber dazu müsste diese Bundesregierung mit ihrer Außenministerin die Frage beantworten, wie sie es mit Nord Stream 2 halten will. Die SPD will, die Grünen nicht.