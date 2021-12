Rohrkrepierer statt Turbo

Die NRW-Landesregierung stolpert in einen vermeintlichen Turbo bei den Booster-Impfungen, der sich nach nicht mal 24 Stunden als Rohrkrepierer erweist. Was bleibt, ist Kopfschütteln - einmal mehr.

Gut gemeint ist leider nicht gut gemacht. Dass die NRW-Regierung die Anreize fürs Boostern erhöhen will, ist aller Ehren wert. Dafür aber den Mindestabstand zwischen Zweit- und Drittimpfung drastisch und ohne Vorankündigung auf vier Wochen zu senken, ist der falsche Schritt.



„Vier Wochen? Die meinen doch bestimmt vier Monate“, dürfte so mancher gedacht haben, als er von der neuen Frist erfuhr, die bis dato bei mindestens fünf Monaten gelegen hatte. Und als das Gesundheitsministerium wenig später nachschob, es handele sich ja bloß um „eine Untergrenze und nicht um eine Empfehlung“, war die nächste kommunikative Panne perfekt.



Die Ärzteschaft ist zu Recht sauer ob des zu erwartenden zusätzlichen Beratungsbedarfs seitens der Impfwilligen. Auch weil nicht jeder mitbekommen haben dürfte, dass die neue Regel nur für öffentliche Impfstellen gilt. Am schlimmsten aber: Namhafte Immunologen kritisieren, dass ein Abstand von nur vier Wochen die Wirkung der Auffrischimpfung eher abschwächt. Was bleibt, ist Kopfschütteln – wieder einmal. Anstatt die Frist in ei­nem ersten Schritt auf vier Monate herabzusetzen, stolpert NRW in einen Booster-Turbo, der sich nach nicht einmal 24 Stunden als Rohrkrepierer entpuppt.