Scholz muss führen

„Wer bei mir Führung bestellt, bekommt auch welche." Hat Olaf Scholz einmal vollmundig gesagt, aber handelt der SPD-Bundeskanzler auch danach? Zuletzt sind die Zweifel an Deutschland und seiner Regierung international wieder unübersehbar gewachsen – eine gefährliche Entwicklung gerade in Kriegszeiten. Auch für die Stimmung im Land bergen der lethargische Auftritt und die emotionale Armut des Regierungschefs große Gefahren.

Kommentar zu den dringend notwendigen Kanzlerqualitäten in Kriegszeiten

Motor oder doch wieder Bremse? Einen Monat nach seiner historischen Rede zum Ukraine-Krieg muss SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz höllisch aufpassen, dass er das gerade erst gewonnene Zutrauen seiner Partner in der EU und in der Nato nicht schon wieder verliert. Deutschlands Auftritt auf dem Dreier-Gipfel in Brüssel lässt die Zweifel erneut wachsen: zu viel Veto, zu wenig Wucht – es ist ein schmaler Grat, auf dem sich der Kanzler und seine Ampel-Koalition bewegen.