Sicher und bezahlbar

Eine Gasflamme wird auf einem Küchenherd mit einem Streichholz entzündet. Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht.

So gab die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley in der ARD-Talkrunde „hart aber fair“ allen Ernstes von sich: „Die Kilowattstunde, die am billigsten ist, ist die, die man nicht verbraucht.“ Was die ehemalige Bundesjustizministerin noch empfahl: neue Fenster und Wärmedämmung.