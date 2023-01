Silvester-Krawalle: Wo ist der Staat?

Bielefeld

Fängt 2023 nach den Gewaltausbrüchen gegen Polizei und Rettungskräfte so an wie 2016 nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht? Zumindest geht die Debatte in eine ähnliche Richtung, weil es sich bei den Tätergruppen in übergroßer Mehrzahl um junge Männer mit Migrationshintergrund handelt.