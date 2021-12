Paris, Brüssel, Warschau: Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Die Grünen) machen sich in Europa im Schnelltempo bekannt. Gut so, denn es gibt viel zu tun. Zugleich liefern „die Neuen“ die passenden Bilder zum Abschluss einer Woche, in der Deutschland einen historischen Wach- und Machtwechsel erlebt hat.



Ein Wechsel, der wohltuend sachlich und mit heiterem Ernst über die Bühne gegangen ist. Freilich ohne die pompösen Bilder, die die Franzosen in einem solchen Fall kreieren würden. Zum Glück aber eben auch ohne die Bilder, die die USA zum Abgang des abgewählten Präsidenten Donald Trump erleben mussten.



Es ist gut, dass in Deutschland alle im Parlament vertretenen Parteien – mit Ausnahme der AfD freilich – zu einem solch würdevollen Verhalten fähig sind. Die Demokratie lebt nicht zuletzt von Momenten wie diesen, die beweisen, dass die politische Kultur intakt ist. Das ist stilbildend – erst recht in einer Zeit, die uns allen mit der Corona-Krise enorm viel abverlangt. Zuversicht und der Glaube an die eigene Stärke sind da gewiss keine Kleinigkeit. Und die Bilder aus Berlin werden mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Und das nicht nur in Paris, Brüssel und Warschau, sondern weltweit.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar