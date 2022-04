Am Ende hat doch die Vernunft gesiegt. Zum Glück. Der Bundestag stimmt mit großer Mehrheit dafür, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern.

Doch die überwältigende Mehrheit bei der Abstimmung kann über die Bruchlinien innerhalb der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ebensowenig hinwegtäuschen wie über die Verwerfungen zwischen der Bundesregierung und der CDU/CSU als größter Oppositionspartei. Und dann glänzte SPD-Kanzler Olaf Scholz auch noch durch Abwesenheit

Am klarsten war einmal mehr die FDP-Abgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die für viele längst so etwas wie die „Verteidigungsministerin der Herzen“ geworden ist. Ihre Analyse fiel gewohnt schonungslos aus. Deutschland habe Warnzeichen übersehen und „naiv, ignorant, in deutscher Ruhe“ zugesehen, wie Russland bereits vor acht Jahren einen Krieg in der Ostukraine angezettelt hat, der 14.000 Menschen das Leben gekostet habe. Ihre Forderung: „Es geht um Freiheit und Demokratie, um Selbstbestimmung, um Menschenrechte, die mit den Füßen getreten werden.“ Deshalb bitte, rufe und schreie die Ukraine „nach unserer Hilfe“. So manchem SPD-Parlamentarier dürften da die Ohren geklingelt haben.

Damit kein Missverständnis entsteht: Die Lieferung schwerer Kriegswaffen ist eine so weitreichende Entscheidung, dass es richtig ist, lieber einmal zu viel als zu wenig darüber nachzudenken und natürlich auch darüber zu streiten. Doch sind allein damit das Verhalten vieler Sozialdemokraten und das Zögern ihres Kanzlers allenfalls unzureichend erklärt. Es sind eine gerade in den zurückliegenden Jahren fast toxische Nähe zu Russland und der bis in die jüngste Zeit nachwirkende Irrglaube, Wladimir Putin und seine Kreml-Clique viel besser verstehen und erreichen zu können als der Rest der Welt.

Freilich ist die SPD mit dieser Fehleinschätzung nicht allein gewesen. Weder mit Blick auf die 16-jährige Regierungszeit der CDU-Kanzlerin Angela Merkel noch mit Blick auf unsere Gesellschaft. Man kann es nicht anders sagen: Deutschland, wir alle hatten es uns sehr bequem gemacht mit dem unschlagbar günstigen Rohstoffen aus russischen Quellen. Der heutige Kriegsverbrecher Wladimir Putin hat sein übles und zutiefst menschenverachtendes Treiben lange und kühl vorbereitet. Und Deutschland hat sich korrumpieren lassen.

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz nutzt die Debatte zur Abrechnung

Gleichwohl ist es mehr als legitim, dass Unions-Fraktionschef Friedrich Merz als Oppositionschef die Debatte nutzte, um mit dem Regierungshandeln der jüngsten Wochen abzurechnen. Denn ohne Zweifel ist viel wertvolle Zeit verloren gegangen, die Entscheidung des gestrigen Tages hätte früher fallen sollen, ja fallen müssen. Und das ist zuerst das Versagen der zerstrittenen Ampel-Koalitionäre. Denn während Grüne und FDP stets drängten, bremste die SPD wiederholt und stimmte immer erst erst zu, als es nicht mehr anders ging. Das hat dem Ansehen Deutschlands innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft massiv geschadet. Und brachte die Bundesrepublik doch wieder in den Verdacht, ein unsicherer Kantonist zu sein, was nach den großen Erwartungen, die Scholz mit seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar geweckt hatte, noch schwerer ins Gewicht fiel.

Vor allem aber hat es diese Zögerlichkeit erschwert, dass den Ukrainnerinnen und Ukrainern die Hilfe zukommt, die sie benötigen, um sich nicht nur in großer Entschlossenheit und mit bewundernswerter Widerstandskraft verteidigen zu können, sondern dabei auch erfolgreich zu sein. So ging auch die Replik von Lars Klingbeil in Richtung von Merz komplett ins Leere. „Das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber eine parteipolitische Rede geworden“, sagte der SPD-Parteichef und verlor dabei selbst aus dem Auge, um was es aktuell geht - und das darf einzig und allein die Ukraine sein. Und schließlich: Wer vollmundig von Staatspolitik spricht, muss sich dann auch fragen lassen, warum der eigene Kanzler es vorgezogen hat, der Debatte im Deutschen Parlament fernzubleiben und zum Staatsbesuch nach Japan zu reisen.

Scholz selbst würde auf entsprechende Nachfragen wohl antworten: „Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was Ihr wollt, deshalb führe ich.“ Aber diese Art der Kanzler-Kommunikation von oben herab ist ja neulich schon nicht sonderlich gut angekommen.