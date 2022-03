Trabi statt Tesla

Mehr Tesla-Tempo in Deutschland: Das hat sich Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck (Grüne) gewünscht, als in dieser Woche die mit Planungs- und Bau-Turbo errichtete Fabrik des amerikanischen E-Auto-Konzerns in der Nähe von Berlin eröffnet wurde. Wie aber passt diese Vision zu dem am Freitag bekanntgewordenen Zeitplan für das Energiekosten-Entlastungspaket?

Von Andreas Kolesch