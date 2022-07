Bei der Einstellung im Öffentlichen Dienst künftig mehr auf Englisch­kenntnisse zu achten und Formulare auch in weitere Sprachen übersetzen zu lassen, ist kein Hexenwerk. Es sollte in einem weltoffenen Land, das gerade Jobs aller Art dringend durch ausländische Fachkräfte besetzen muss, selbstverständlich sein.

Flüchtlinge arbeiten im Ausbildungszentrum der Siemens Professional Education an der Verdrahtung eines Schaltschranks. Sie sollen nach dem Willen der FDP künftig in Behörden sich auch auf Englisch verständigen können. Foto: dpa

Um es klar zu sagen: Mehr­sprachigkeit in deutschen Behörden ist überfällig. Behördengänge sind für Migranten in Deutschland schwierig. Es gehört zum Servicegedanken einer bürgerorientierten Verwaltung, Abhilfe zu schaffen – sei es durch eine bessere Digitalisierung, sei es durch eine Ansprache in der Weltsprache Englisch, die hierzulande fast jeder in der Schule gelernt hat.

Die Rechtssicherheit von Verwaltungsentscheidungen muss natürlich gewährleistet sein. Doch bei der Einstellung im Öffentlichen Dienst künftig mehr auf Englisch­kenntnisse zu achten und Formulare auch in weitere Sprachen übersetzen zu lassen, ist kein Hexenwerk. Es sollte in einem weltoffenen Land, das gerade Jobs aller Art dringend besetzen muss, selbstverständlich sein. Der Umgang mit Ukraine-Geflüchteten hat Defizite gezeigt – aber auch die Fähigkeit, dass Behörden rasch reagieren.

Das sollte Mut machen, einen strukturellen Wandel einzuläuten: Migranten sind nicht nur Bittsteller – sie haben diesem Land etwas zu bieten. Es ist deshalb richtig, dass die Regierung Ausländern ohne gesicherten Aufenthalts­titel, die sich bewährt haben, eine Bleibeperspektive er­öffnen will. Ebenso wichtig ist es allerdings auch, ihnen einen besseren Zugang zu Sprachkursen zu eröffnen – ­ damit sie rasch die deutsche Sprache beherrschen.