Unverantwortlich

Verunsichert, verwirrt, ja wie fremdgesteuert: Selbst für einen langjährigen politischen Beobachter wirkte dieses Pressestatement der Ministerin am späten Sonntagabend mehr als befremdlich. Um schließlich vollends zu implodieren. Es ist der Moment, in dem Spiegel den Blick hilfesuchend in Richtung ihrer Berater wendet und dann vor laufenden Kameras mehr zu sich selbst sagt: "Ich muss es noch irgendwie abbinden." "Abbinden" - eine Vokabel von Kommunikationsexperten, die in einem Moment, in dem es um eine aufrichtige Bitte um Entschuldigung geht, falscher und entlarvender nicht sein könnte. Und so alles zuvor Gehörte gleich wieder in Frage stellt. Sofort kommt einem wieder das "richtige Wording" in den Sinn, das Spiegel nach der Flutnacht von ihrem Mitarbeiterstab gefordert hatte, um sich jeder Verantwortung für die ausbleibenden Warnungen zu entledigen, die am Ende 134 Menschenleben kosten sollten.

