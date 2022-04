Mit einem bizarren TV-Auftritt hatte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Die Grünen) am späten Sonntagabend um Entschuldigung für ihr Verhalten nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Sommer gebeten. Wenige Minuten, die auf beklemmende Weise zeigen sollten: In dieser Verfassung kann die 41-Jährige kein politisches Spitzenamt ausüben. Ihr Rücktritt am Montag dann war unvermeidlich.

Eine Analyse von Ulrich Windolph