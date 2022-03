Vergiftete Offerte?

Russland will also seine Militäroperationen in der Ukraine zurückfahren. Ist das tatsächlich der Anfang vom Ende des russischen Angriffs oder nur Teil eines taktischen Kreml-Spielchens? Klar ist: Indem Wladimir Putin seine eigene Armee über- und den Verteidigungswillen der Ukrainer unterschätzte, hat er sich sträflich verkalkuliert.

Erster Schritt zum Rückzug?

Der angestrebte schnelle Sieg der russischen Armee bleibt aus. Der entschiedene Widerstand der Ukrainer wird flankiert von beinharten Sanktionen des Westens, der geschlossen wie selten agiert und kollektiv als Waffenlieferant auftritt. Nichts von alldem hat Putin kommen sehen. Möglich also, dass die Ankündigung Russlands, alsbald einen Teil der Waffen schweigen zu lassen, die Anpassung der Kriegsziele an die militärischen und politischen Realitäten darstellt – und somit tatsächlich den ersten Schritt hin zu einem gesichtswahrenden Rückzug bedeutet. Das annehmen zu können, wäre schön.

Das russische Vorgehen im Syrienkrieg zeigt jedoch: Solche Ankündigungen sind nicht immer das Papier wert, auf dem sie stehen. In Syrien nutzte der Kreml angekündete Feuerpausen, um seine Truppen neu zu formieren und danach gestärkt in die Offensive zu gehen. Derlei auch diesmal in alle Überlegungen einzupreisen, ist vielleicht nicht so schön – aber vermutlich realistisch.