Versprochen, gebrochen

Afghanische Kinder vor einer Zeltschule in Herat. Vor allem Mädchen profitierten in den vergangenen 20 Jahren von den Schulen, die westliche Organisationen bis hin zu Unicef in Afghanistan eingerichtet haben.

Vielleicht war der Anschlag nicht zu verhindern – so wie viele andere in jüngster Zeit in Afghanistan, von denen im Ausland meist nur Notiz genommen wurde, wenn es mehr als 100 Opfer gegeben hat oder wenn auch Ausländer betroffen waren. So, wie der Abzug organisiert – oder besser: nicht organisiert – war, hatte sich dieser Terroranschlag angekündigt.