Will Putin wirklich die Sowjetunion zurück? Droht Krieg auch in Deutschland? Viele Menschen derzeit unter Kriegsangst.

Angst, dass der Krieg sich über die Ukraine hinaus ausdehnt. Angst vor hohen Energiepreisen. Angst, dass die Wirtschaft leidet. Angst um den Arbeitsplatz. Angst, dass der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar ist. Angst um den Frieden in der eigenen Gesellschaft. Angst, Angst, Angst.

Nun hilft es wenig, einem Ängstlichen zu sagen: Er brauche keine Angst zu haben. Allerdings ihn aufzufordern, seine Situation mit der Lage anderer Menschen nicht nur in der Ukraine zu vergleichen, das sollte man schon. Nebenbei bemerkt, wird dann auch manche vielleicht undiplomatische Äußerung ukrainischer Politiker der jüngsten Zeit verständlich – und verzeihlich.

Eine falsche Antwort auf die eigene Angst wäre es, die Augen zu schließen und den Kopf wie der Vogel Strauß in den Sand zu stecken. Denn – Krieg hin, Krieg her, Wirtschaftskrise hin, Wirtschaftskrise her – keine Lage ist so schlimm, dass unser Gehirn sich nicht noch Schlimmeres ausmalen könnte. Es hilft nur, abzuwarten, anzupacken, wo immer es geht, und zu vertrauen – sei es auf uns oder auf Gott.