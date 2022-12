Viel Pomp als „Pardon“

Selten hat Joe Biden einen Staatsmann so glamourös empfangen wie Emmanuel Macron: Es ist der erste Staatsbesuch nach der Covid-Pandemie, es gibt Salutschüsse und ein monarchistisch anmutendes Staatsbankett. Mehr Wertschätzung geht kaum. Joe Biden hat Grund, alle Register zu ziehen: So sehr man auf gemeinsame Werte pocht – es es gibt auch knallharte Konflikte. Einer der wichtigsten entlud sich gleich zu Beginn des Besuchs. Der französische Präsident zeigte sich deutlich verschnupft über ein neues US-Gesetz, dass massive Subventionen für in den USA hergestellte Produkte für den Klimaschutz – darunter Elektroautos, Batterien und Projekte für erneuerbare Energien – vorsieht. „Ich verlange nur, als guter Freund respektiert zu werden“, erklärte Macron pikiert. Er spricht damit der Ampel in Berlin aus dem Herzen, deren Frontleute das Gesetz ebenfalls entsetzt.

