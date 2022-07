Viel Zeit verplempert

So ist es im dritten Pandemie-Jahr nicht nachzuvollziehen, warum die Datenlage nach wie vor unzureichend ist. Das Melde-Chaos zu Jahresbeginn war nur ein Beispiel dafür. Seitdem wurde viel wertvolle Zeit verplempert.

Dass die Bundesregierung künftig auch freie und belegte Betten auf Normalstationen der Kliniken zentral melden will, kann nur ein Anfang sein. Auch bei der oft missglückten Krisen-Kommunikation legt der Rat zu Recht den Finger in die Wunde. Ein klares Statement setzt das Gremium damit, die Wirkung von richtig getragenen Masken in Innenräumen noch einmal herauszuheben.

Ein Wirkungstreffer ist zudem die Feststellung, wie wichtig tagesaktuelle Tests sein können – angesichts der Abschaffung kostenloser Corona-Tests. Die Ampel-Koalition sollte jetzt mit Blick auf den Herbst und dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes schleunigst ihre Hausaufgaben machen. Sonst droht die nächste böse Überraschung.