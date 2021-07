Dass die Debatte um Impfpflicht und mögliche Einschränkungen für Vakzin-Verweigerer in dem Maße hochkocht, in dem die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt, liegt auf der Hand.

Jetzt also ist es so weit: Sollen Nicht-Geimpfte Einschränkungen in Kauf nehmen müssen?