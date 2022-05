Vorsicht, Symbolpolitik!

Im Zeichen des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wird auch der Ton in der deutschen Politik zunehmend rauer. So hat CSU-Chef Markus Söder SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Ampel-Koalition in der Ukraine-Krise scharf kritisiert. Scholz drücke sich erkennbar davor, der deutschen Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten Orientierung zu geben, sagte Söder am Samstag auf einem kleinen CSU-Parteitag in Würzburg.

Von Ulrich Windolph