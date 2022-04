Was nun, Anne Spiegel?

Hätte Ursula Heinen-Esser zurücktreten müssen, wenn nicht in fünf Wochen Landtagswahl wäre, sondern in zwei Jahren? Vielleicht nicht. Doch mitten in der Wahlkampagne blieb der CDU und der NRW-Umweltministerin selbst keine andere Möglichkeit als der Rücktritt, um den politischen Schaden zu begrenzen.

Ein Kommentar von Andreas Schnadwinkel