Wer verhindert diese Trasse?

Vier Jahre war es einfach, auf den bösen Bayern im Bundesverkehrsministerium zu zeigen. Es stimmt, dass der Deutschland-Takt mit seinen immensen baulichen Folgen von Andreas Scheuer (CSU) und seinem Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) politisch forciert wurde. Aber seltsamerweise hat sich seit mehr als einem Jahr nach Scheuers Ausscheiden kein Sinneswandel im Bundesverkehrsministerium eingestellt, was das Bahnprojekt Bielefeld-Hannover und andere monströse Infrastrukturpläne angeht.

Hat es also womöglich gar nicht an der Union gelegen, dass die 31 Minuten für diese Strecke wie in Stein gemeißelt zu sein scheinen?